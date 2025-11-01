Arrestato il 28enne di Torre del Greco risultato positivo ai test tossicologici dopo il tragico incidente in cui ha perso la vita l’agente di polizia Aniello Scarpati, 47 anni. L’uomo è accusato di omicidio stradale aggravato dall’uso di sostanze stupefacenti e di omissione di soccorso.

L’incidente in viale Europa

Lo scontro è avvenuto intorno alle 2 della notte in viale Europa, a Torre del Greco. Il giovane era alla guida di un SUV BMW X4 con cinque passeggeri a bordo, tra cui tre minorenni.

Il veicolo ha impattato frontalmente contro una volante della Polizia di Stato impegnata in servizio di pattuglia. L’urto è stato violentissimo: l’agente Aniello Scarpati, 47 anni, è morto sul colpo, mentre il collega di 35 anni è rimasto gravemente ferito.

La fuga e il ritrovamento

Dopo l’incidente, il conducente del SUV si è dato alla fuga, rendendosi irreperibile per oltre 12 ore. È stato poi rintracciato presso il pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco, dove si era recato per curare alcune ferite.

Sottoposto ai test tossicologici, è risultato positivo a sostanze psicotrope. Successivamente è stato condotto in commissariato, dove gli sono state formalizzate le accuse.

Le indagini e l’arresto

Gli agenti del commissariato di Torre del Greco hanno eseguito l’arresto su disposizione della Procura di Torre Annunziata, che coordina le indagini.

Le ipotesi di reato a carico del 28enne sono omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Gli investigatori stanno inoltre ricostruendo con precisione la dinamica dello scontro e verificando le responsabilità degli altri passeggeri presenti a bordo.

Una tragedia che colpisce la comunità

La morte dell’agente Aniello Scarpati, padre di tre figli, ha scosso profondamente la città di Torre del Greco e l’intero corpo della Polizia di Stato.

Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia da parte di colleghi e istituzioni locali.