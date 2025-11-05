Migliorano le condizioni di Ciro Cozzolino, il poliziotto di 35 anni rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi a Torre del Greco, in cui ha perso la vita il collega Aniello Scarpati. La prognosi è sciolta e Cozzolino è trasferito nel reparto di ortopedia dell’Ospedale del Mare di Napoli, dove prosegue il percorso di cura e riabilitazione.

Nei giorni successivi all’incidente, l’Associazione Donatori Volontari della Polizia di Stato aveva lanciato un appello urgente per la donazione di sangue, a sostegno del collega ricoverato in condizioni critiche.

Secondo quanto si apprende, Cozzolino ha riportato una frattura del bacino e lesioni interne, ma le sue condizioni sono in progressivo miglioramento. I medici restano cauti, pur confermando un’evoluzione clinica positiva.

L’incidente, che ha coinvolto il Suv di servizio, aveva scosso profondamente l’intera comunità della Polizia di Stato e la città di Torre del Greco, dove i due agenti erano molto conosciuti.