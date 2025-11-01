È terminata dopo alcune ore la fuga di Tommaso S., 28 anni, ritenuto responsabile del tragico incidente frontale in cui ha perso la vita l’agente di polizia Aniello Scarpati, 47 anni. Il giovane si è presentato nella notte al pronto soccorso dell’ospedale di Torre del Greco, dove è stato posto in stato di fermo con l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso.

Le indagini e le prime ipotesi

Secondo una prima ricostruzione, il SUV guidato dal 28enne avrebbe invaso la corsia opposta, centrando in pieno la volante della Polizia di Stato impegnata in un servizio di pattugliamento. L’impatto, di estrema violenza, ha sbalzato l’auto di servizio per oltre dieci metri.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, che attende l’esito del secondo test tossicologico per accertare l’eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti nel sangue del conducente.

Le condizioni del presunto pirata della strada

Il giovane, originario di Torre del Greco e incensurato, non avrebbe riportato lesioni gravi, ma presenta ecchimosi diffuse al torace e alla testa. È attualmente sottoposto a esami diagnostici approfonditi, tra cui una TAC. Dalle verifiche è emerso che il 28enne non ha precedenti penali né collegamenti con ambienti criminali. Insieme alla famiglia gestisce un ingrosso di abbigliamento in città.

I passeggeri del SUV

A bordo del veicolo viaggiavano complessivamente cinque persone, tra cui tre minorenni, rimasti feriti in modo lieve. Tutti sono medicati e dimessi nella notte. L’attenzione degli inquirenti è ora concentrata sulla dinamica dello scontro e sul comportamento del conducente subito dopo l’impatto, quando avrebbe abbandonato il luogo dell’incidente senza prestare soccorso.

Il cordoglio per la morte di Aniello Scarpati

La vittima, Aniello Scarpati, 47 anni, lascia la moglie e tre figli. Era in servizio da molti anni nella Polizia di Stato, apprezzato dai colleghi per professionalità e dedizione. Il collega che viaggiava con lui, l’agente scelto Ciro Cozzolino, è ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita.