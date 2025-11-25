Perde il controllo dell’auto e si schianta, muore giovane donna

Una donna di 44 anni, Giuseppina Luongo, è deceduta ieri sera a Vitulazio, nel Casertano, in un incidente avvenuto lungo la provinciale 146. L’auto che stava guidando è uscita improvvisamente di carreggiata, terminando la sua corsa contro un albero ai margini della strada.

La dinamica in fase di ricostruzione

I primi riscontri dei Carabinieri indicano che la vittima era sola alla guida e che la fuoriuscita di strada sarebbe avvenuta in pochi istanti, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Le cause della sbandata sono ancora oggetto di accertamenti: non si esclude alcuna ipotesi, dal malore improvviso a una possibile perdita di aderenza.

L’impatto è stato particolarmente violento e i soccorsi non hanno potuto fare nulla per salvarla. La donna è morta sul colpo.

Accertamenti in corso

I rilievi effettuati nella notte serviranno a chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e le condizioni del manto stradale. La provinciale è rimasta temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di sicurezza e la rimozione del veicolo.

