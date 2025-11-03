Da lunedì 1° dicembre 2025 partiranno i pagamenti delle pensioni di dicembre, che includeranno non solo il rateo mensile ma anche le consuete gratifiche di fine anno. Come di consueto, gli assegni di questo mese saranno influenzati dalla tredicesima, dalla possibile quattordicesima e dall’importo aggiuntivo di 154,94 euro, oltre che dalla sospensione delle trattenute fiscali locali.

Pagamento delle pensioni: quando arriva l’accredito

Il pagamento delle pensioni di dicembre 2025 inizierà lunedì 1° dicembre.

Chi riceve la pensione tramite accredito bancario o postale troverà l’importo disponibile in giornata.

I pensionati che ritirano l’assegno presso gli uffici postali dovranno invece rispettare il consueto calendario scaglionato per ordine alfabetico, comunicato da Poste Italiane.

Tredicesima pensionati 2025: importi e tassazione

La tredicesima mensilità sarà accreditata insieme alla pensione di dicembre.

Il suo importo si calcola dividendo la somma complessiva lorda delle mensilità percepite nell’anno per 12.

Chi ha maturato l’intero anno di pensione riceverà una tredicesima pari a una mensilità lorda aggiuntiva.

Chi, invece, è andato in pensione nel corso del 2025, riceverà una tredicesima proporzionata ai mesi maturati.

Esempi pratici:

Pensione lorda mensile di 1.200 euro per 12 mesi → tredicesima lorda di 1.200 euro.

Pensione percepita per 6 mesi nel 2025 → tredicesima pari a 600 euro lordi.

Tassazione della tredicesima

Per il 2025 la tredicesima sarà interamente soggetta a tassazione IRPEF, senza alcuna agevolazione o esenzione.

Restano in vigore le attuali aliquote:

23% fino a 28.000 euro di reddito annuo;

35% tra 28.001 e 50.000 euro;

43% oltre 50.000 euro.

Sulla tredicesima non si applicano le detrazioni per lavoro o carichi familiari, già riconosciute nel corso dell’anno.

Di conseguenza, l’importo netto sarà inferiore rispetto alle mensilità ordinarie.

Quattordicesima pensionati dicembre 2025: chi la riceve e a quanto ammonta

Con la mensilità di dicembre sarà erogata anche la quattordicesima per i pensionati che non l’hanno ricevuta a luglio 2025.

Nel 2024 i beneficiari erano circa 200.000, e numeri simili sono attesi anche per quest’anno.

Requisiti per riceverla

Hanno diritto alla quattordicesima:

i pensionati che raggiungono i 64 anni di età nel secondo semestre 2025;

chi è diventato titolare di pensione nel corso del 2025, rispettando il requisito anagrafico.

Il pagamento avviene d’ufficio in via provvisoria, con successiva verifica reddituale da parte dell’INPS.

Importi della quattordicesima

L’importo varia in base agli anni di contributi e al reddito:

Contributi Reddito fino a 1,5 volte il minimo Reddito tra 1,5 e 2 volte il minimo

Fino a 15 anni (18 autonomi) 437 € 336 €

15–25 anni (18–28 autonomi) 546 € 420 €

Oltre 25 anni (28 autonomi) 655 € 504 €

Bonus 154,94 euro: a chi spetta e come si calcola

Sulla rata di dicembre sarà riconosciuto anche il bonus aggiuntivo di 154,94 euro, previsto dall’articolo 70 della legge n. 388/2000.

Nel 2024 ne hanno beneficiato oltre 400.000 pensionati.

Requisiti per il bonus

Il bonus spetta ai titolari di pensioni INPS (escluse quelle assistenziali, sociali e per invalidità civile), con importo annuo inferiore al trattamento minimo aumentato del bonus stesso.

In sintesi:

Se la pensione è inferiore o pari al minimo + 154,94 euro, spetta l’intero importo aggiuntivo.

Se la pensione è tra il minimo e il minimo + 154,94 euro, spetta la differenza.

Il reddito IRPEF complessivo non deve superare 1,5 volte il minimo per i single o 3 volte per i coniugati.

I limiti esatti saranno fissati da una circolare INPS dedicata.

Stop alle trattenute fiscali regionali e comunali

Con la rata di dicembre, cessano le trattenute per le addizionali regionali e comunali IRPEF.

Queste imposte vengono infatti recuperate in 11 rate da gennaio a novembre, e non si applicano sulla mensilità di dicembre.

Questo comporta un leggero aumento dell’importo netto dell’assegno rispetto ai mesi precedenti.

In sintesi: cosa arriva con la pensione di dicembre 2025

Voce Beneficiari Note principali

Rateo mensile Tutti i pensionati Pagamento dal 1° dicembre

Tredicesima Tutti i pensionati Tassazione ordinaria, nessuna agevolazione

Quattordicesima Over 64 e nuovi pensionati 2025 Importo variabile in base ai contributi e al reddito

Bonus 154,94 € Pensionati a basso reddito Automatica, in base ai limiti INPS

Stop addizionali locali Tutti Nessuna trattenuta IRPEF regionale e comunale