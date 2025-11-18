Con il pagamento della pensione di dicembre, oltre alla tredicesima, molti pensionati potranno beneficiare anche di un bonus aggiuntivo pari a 155 euro. Si tratta della maggiorazione destinata ai titolari di trattamenti pensionistici di importo contenuto, a condizione che vengano rispettati specifici limiti reddituali.

Requisiti economici per ottenere il bonus

In attesa della conferma ufficiale dei parametri da parte dell’INPS, per il 2025 le soglie considerate come riferimento sono state aggiornate sulla base dei valori 2024, rivalutati dell’1,4 per cento. I limiti ipotizzati sarebbero i seguenti:

Pensione individuale annua: circa 7.900 euro

Reddito personale annuo: circa 11.600 euro

Reddito coniugale annuo: circa 23.300 euro

Questi importi potrebbero variare, pertanto sarà necessario attendere la pubblicazione delle tabelle definitive per avere certezza dei requisiti.

Erogazione automatica del bonus

La maggiorazione non richiede alcuna domanda: l’accredito è diretto e verrà riconosciuto in maniera automatica agli aventi diritto. Il bonus sarà corrisposto nello stesso cedolino della tredicesima, rendendo la mensilità di dicembre più consistente per i pensionati con reddito limitato.