Pensioni di dicembre, il cedolino è più ricco

Dicembre 2025 è uno dei mesi più rilevanti per i pensionati: oltre al normale rateo mensile, arrivano infatti tredicesima, bonus natalizio per i trattamenti minimi e, per chi ne ha i requisiti, anche la quattordicesima.

Il tutto senza conguagli da rivalutazione, visto che nel 2025 l’indice provvisorio è rimasto stabile allo 0,8%. L’attenzione ora si sposta sulla perequazione 2026, in arrivo con il cedolino di gennaio.

Tutte le voci sono già consultabili nel cedolino online da fine novembre, mentre il pagamento scatterà dal 1° dicembre 2025.

1. Importi pensioni 2025 e rivalutazione 2026

Nel 2025 le pensioni sono state rivalutate dello 0,8%, secondo i parametri fissati dal Governo:

Rivalutazione piena (100%) per assegni fino a 4 volte il minimo (≈ 2.394 € lordi mensili), Rivalutazione al 90% per importi superiori, Rivalutazione al 75% per gli assegni più alti

Oltre a ciò, i titolari del trattamento minimo hanno ricevuto un incremento aggiuntivo del +2,2%.

Esempi pratici degli aumenti 2025:

Pensione 1.000 € → +8 € al mese, Pensione 2.000 € → +16 €, Pensioni oltre 3.000 € → +20 / +25 €

Perequazione 2026

In attesa del decreto MEF di fine anno, la rivalutazione 2026 è stimata tra +1,4% e +2%, in base all’inflazione registrata nel 2025.

Le nuove percentuali entreranno in vigore da gennaio 2026.

2. Tredicesima pensione: importi e calcolo

Tutti i pensionati INPS ricevono a dicembre la tredicesima mensilità, calcolata:

sul lordo mensile,

in proporzione ai mesi di pensione maturati nel 2025,

con applicazione dell’IRPEF ordinaria.

Sulla tredicesima non si applicano le addizionali regionali e comunali, ma non spettano le detrazioni, motivo per cui il netto può risultare più basso rispetto alla pensione ordinaria.

3. Bonus natalizio e quattordicesima

Bonus natalizio (154,94 €)

È riconosciuto ai pensionati con trattamenti pari al minimo INPS e redditi personali inferiori a circa 7.844 € annui.

L’importo è fisso: 154,94 euro.

Quattordicesima a dicembre

Spetta a chi, al 31 dicembre 2025:

ha almeno 64 anni,

ha redditi personali inferiori a 15.688 € annui.

L’importo dipende dagli anni di contributi:

437 – 655 € circa.

Coloro che compiono 64 anni nella seconda parte dell’anno ricevono la somma proprio nel cedolino di dicembre.

4. Conguagli fiscali e trattenute di dicembre

Nel cedolino di dicembre non sono previsti conguagli da rivalutazione, perché l’indice dello 0,8% è stato definitivo sin da gennaio.

Per quanto riguarda il fisco:

eventuali conguagli IRPEF da dichiarazione dei redditi sono stati in gran parte già trattenuti nei mesi precedenti;

le addizionali regionali e comunali sono sospese a dicembre e riprenderanno a gennaio.

Ciò comporta per il rateo mensile di dicembre un netto leggermente più alto rispetto agli altri mesi.

5. Pagamento pensione dicembre 2025

Accredito su conto bancario o postale

Il pagamento avverrà il 1° dicembre 2025, primo giorno bancabile del mese.

Ritiro in contanti alle Poste: calendario alfabetico

Come di consueto, il ritiro in contanti avverrà con scaglionamento delle iniziali del cognome:

A – B: lunedì 2 dicembre

C – D: martedì 3 dicembre

E – K: mercoledì 4 dicembre

L – O: giovedì 5 dicembre

P – R: venerdì 6 dicembre

S – Z: sabato 7 dicembre (solo mattina)