Una tragedia ha scosso la notte a Boscoreale, in provincia di Napoli. La vittima è Pasquale Nappo, 18 anni e mezzo, nato a Pompei il 6 marzo 2007 e residente a Scafati, in provincia di Salerno. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane è stato raggiunto da un colpo di pistola esploso durante un agguato: in totale sarebbero stati sparati tre colpi, ma solo uno ha centrato Pasquale.

Dopo l’attentato, il ragazzo è stato trasportato con urgenza all’ospedale di Castellammare di Stabia da due amici, in una disperata corsa per cercare di salvarlo. Nonostante i tentativi dei medici, Pasquale è deceduto poco dopo il suo arrivo. La salma sarà sottoposta a autopsia, indispensabile per determinare l’esatta dinamica dell’evento e fornire elementi utili alle indagini.

Le autorità locali stanno conducendo accertamenti approfonditi per chiarire i motivi dell’agguato e individuare eventuali responsabili. Non è ancora chiaro se il giovane fosse il vero obiettivo o se la sparatoria sia stata rivolta ad altri presenti sul luogo.

Pasquale Nappo era molto giovane e la sua morte ha suscitato dolore e sconcerto nella comunità locale. Le forze dell’ordine stanno esaminando testimonianze, immagini di videosorveglianza e rapporti su precedenti episodi di violenza nella zona per ricostruire l’accaduto.

La vicenda riaccende l’attenzione sulla sicurezza nei centri urbani e sugli episodi di criminalità giovanile, mentre la comunità attende risposte sulle circostanze che hanno portato alla tragica morte di un ragazzo appena maggiorenne.