Momenti di sorpresa e malcontento nella chiesa di San Simeone Profeta a Marcianise, durante la messa domenicale. Il parroco ha invitato sull’altare Maria Luigia Iodice, consigliera regionale uscente e candidata nella lista Casa Riformista, per ringraziarla del contributo ottenuto ai fini del restauro della chiesa. La scena, ripresa in un video diffuso sui social, ha rapidamente suscitato critiche tra alcuni fedeli presenti, che hanno interpretato il gesto come un episodio di promozione politica in un contesto religioso.

Le parole del parroco e la replica della candidata

Il parroco, prima di invitare la candidata, aveva dichiarato che non vi era alcun intento politico dietro l’iniziativa, ma la spiegazione non è bastata a stemperare le perplessità della comunità.

Iodice, da parte sua, ha chiarito quanto accaduto con una nota diffusa nella giornata di ieri:

«Non c’era alcun intento elettorale. Il parroco ha voluto riconoscere l’importanza di un contributo atteso da molto tempo».

La polemica

L’episodio ha sollevato un acceso dibattito sul rapporto tra politica e luoghi di culto, con molti fedeli che hanno espresso delusione per una scena che ritengono inopportuna in un momento religioso.