Due panifici del rione Traiano sono finiti sotto inchiesta per furto di energia elettrica e gravi violazioni igienico-sanitarie. I carabinieri, nel corso di controlli mirati, hanno scoperto allacci abusivi alla rete elettrica e sequestrato tonnellate di prodotti alimentari non conformi alle norme di sicurezza. Secondo quanto accertato, i titolari delle due attività avrebbero manomesso i contatori per alimentare forni e macchinari senza pagare la corrente. Il valore stimato dell’energia elettrica sottratta supera i 170mila euro.

Nel primo panificio, i militari hanno riscontrato un collegamento irregolare diretto alla rete elettrica, con un danno economico di circa 79mila euro. Nella seconda attività, lo stesso sistema illecito avrebbe provocato un danno ancora più elevato, pari a 92mila euro.

Durante le ispezioni, condotte con il supporto dell’ASL Napoli 1, sono state rinvenute e sequestrate 2,7 tonnellate di pane privo di tracciabilità e 7 quintali di salumi conservati in condizioni non conformi. Complessivamente, oltre tre tonnellate di alimenti sono state rimosse dai locali per gravi carenze igienico-sanitarie.

Le autorità hanno disposto la denuncia dei due titolari per furto di energia elettrica e violazioni delle norme sulla sicurezza alimentare. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e verificare la regolarità di altri esercizi della zona.