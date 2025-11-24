Pagamenti Inps di dicembre: ecco le date di pensioni, assegno unico e d’inclusione, Naspi e Carta Acquisti

Con l’arrivo di dicembre 2025 si apre l’ultima tornata di pagamenti INPS dell’anno, che comprende pensioni, Assegno Unico, ADI, SFL, NASpI, DIS-COLL e altre prestazioni rivolte a famiglie, lavoratori e disoccupati. Come di consueto, conoscere in anticipo il calendario consente di pianificare meglio le spese e verificare la regolarità degli accrediti.
Di seguito il calendario aggiornato dei pagamenti INPS di dicembre 2025, con date, chiarimenti fiscali e informazioni sugli importi.
Pensioni: quando arriva il pagamento di dicembre 2025
La data di valuta del cedolino di dicembre è fissata a lunedì 1 dicembre, primo giorno bancabile del mese. Per chi ritira la pensione in contanti agli sportelli postali, resta in vigore lo scaglionamento alfabetico:
A – B: lunedì 2 dicembre
C – D: martedì 3 dicembre
E – K: mercoledì 4 dicembre
L – O: giovedì 5 dicembre
P – R: venerdì 6 dicembre
S – Z: sabato 7 dicembre (solo mattina)
Tredicesima e tassazione di dicembre
Il cedolino di dicembre è più consistente grazie alla tredicesima, accreditata insieme alla pensione il 1° dicembre.
Sulla tredicesima si applica la tassazione ordinaria IRPEF, senza detrazioni e senza bonus specifici: l’importo netto può quindi risultare più basso rispetto alle mensilità ordinarie.
Bonus e conguagli
Confermato il bonus natalizio da 154,94 euro per i pensionati con trattamento minimo e reddito personale fino a circa 7.844 euro.
La quattordicesima spetta solo a chi ha già maturato i requisiti previsti.
Eventuali conguagli del modello 730 possono modificare l’importo finale del cedolino.
Assegno Unico e Universale: pagamenti di dicembre 2025
A dicembre l’Assegno Unico arriva in anticipo: gli accrediti sono previsti per:
mercoledì 17 dicembre
giovedì 18 dicembre
venerdì 19 dicembre
Chi ha inviato variazioni o aggiornamenti riceverà il pagamento entro la fine del mese.
ADI – Assegno di Inclusione: data del pagamento di dicembre 2025
L’accredito dell’ADI per i beneficiari già attivi è programmato per:
sabato 20 dicembre 2025
Per nuove domande o arretrati, il pagamento è previsto:
lunedì 15 dicembre 2025
SFL – Supporto Formazione e Lavoro
Il Supporto Formazione e Lavoro segue lo stesso calendario dell’ADI:
dal 20 dicembre per i rinnovi
il 15 dicembre per le nuove domande inviate nel mese precedente
NASpI e DIS-COLL: quando arriva la disoccupazione a dicembre 2025
Le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL vengono generalmente erogate da metà dicembre in poi.
La data precisa può variare in base alla lavorazione della pratica e va verificata tramite il fascicolo previdenziale sul sito INPS.
Carta Acquisti: situazione di dicembre 2025
La ricarica della Carta Acquisti per i mesi di novembre e dicembre è stata accreditata in un’unica soluzione a novembre (80 euro in totale).
A dicembre non è prevista un’ulteriore ricarica.
ISEE 2025: scadenza il 31 dicembre
L’attestazione ISEE 2025 scadrà il 31 dicembre 2025.
Per continuare a ricevere le prestazioni collegate al reddito sarà necessario rinnovarla all’inizio del 2026.