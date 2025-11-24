Pagamenti Inps di dicembre: ecco le date di pensioni, assegno unico e d’inclusione, Naspi e Carta Acquisti

Con l’arrivo di dicembre 2025 si apre l’ultima tornata di pagamenti INPS dell’anno, che comprende pensioni, Assegno Unico, ADI, SFL, NASpI, DIS-COLL e altre prestazioni rivolte a famiglie, lavoratori e disoccupati. Come di consueto, conoscere in anticipo il calendario consente di pianificare meglio le spese e verificare la regolarità degli accrediti.

Di seguito il calendario aggiornato dei pagamenti INPS di dicembre 2025, con date, chiarimenti fiscali e informazioni sugli importi.

Pensioni: quando arriva il pagamento di dicembre 2025

La data di valuta del cedolino di dicembre è fissata a lunedì 1 dicembre, primo giorno bancabile del mese. Per chi ritira la pensione in contanti agli sportelli postali, resta in vigore lo scaglionamento alfabetico:

A – B: lunedì 2 dicembre

C – D: martedì 3 dicembre

E – K: mercoledì 4 dicembre

L – O: giovedì 5 dicembre

P – R: venerdì 6 dicembre

S – Z: sabato 7 dicembre (solo mattina)

Tredicesima e tassazione di dicembre

Il cedolino di dicembre è più consistente grazie alla tredicesima, accreditata insieme alla pensione il 1° dicembre.

Sulla tredicesima si applica la tassazione ordinaria IRPEF, senza detrazioni e senza bonus specifici: l’importo netto può quindi risultare più basso rispetto alle mensilità ordinarie.

Bonus e conguagli

Confermato il bonus natalizio da 154,94 euro per i pensionati con trattamento minimo e reddito personale fino a circa 7.844 euro.

La quattordicesima spetta solo a chi ha già maturato i requisiti previsti.

Eventuali conguagli del modello 730 possono modificare l’importo finale del cedolino.

Assegno Unico e Universale: pagamenti di dicembre 2025

A dicembre l’Assegno Unico arriva in anticipo: gli accrediti sono previsti per:

mercoledì 17 dicembre

giovedì 18 dicembre

venerdì 19 dicembre

Chi ha inviato variazioni o aggiornamenti riceverà il pagamento entro la fine del mese.

ADI – Assegno di Inclusione: data del pagamento di dicembre 2025

L’accredito dell’ADI per i beneficiari già attivi è programmato per:

sabato 20 dicembre 2025

Per nuove domande o arretrati, il pagamento è previsto:

lunedì 15 dicembre 2025

SFL – Supporto Formazione e Lavoro

Il Supporto Formazione e Lavoro segue lo stesso calendario dell’ADI:

dal 20 dicembre per i rinnovi

il 15 dicembre per le nuove domande inviate nel mese precedente

NASpI e DIS-COLL: quando arriva la disoccupazione a dicembre 2025

Le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL vengono generalmente erogate da metà dicembre in poi.

La data precisa può variare in base alla lavorazione della pratica e va verificata tramite il fascicolo previdenziale sul sito INPS.

Carta Acquisti: situazione di dicembre 2025

La ricarica della Carta Acquisti per i mesi di novembre e dicembre è stata accreditata in un’unica soluzione a novembre (80 euro in totale).

A dicembre non è prevista un’ulteriore ricarica.

ISEE 2025: scadenza il 31 dicembre

L’attestazione ISEE 2025 scadrà il 31 dicembre 2025.

Per continuare a ricevere le prestazioni collegate al reddito sarà necessario rinnovarla all’inizio del 2026.