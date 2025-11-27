Pagamenti Inps di dicembre: calendario di pensioni, assegno unico e d’inclusione, Naspi e Carta Acquisti

Il mese di dicembre segna l’ultima tornata annuale di pagamenti INPS ed è particolarmente rilevante per pensionati, famiglie e beneficiari di misure di sostegno economico. Oltre alle pensioni, sono previsti gli accrediti dell’Assegno Unico Universale, dell’Assegno di Inclusione (ADI), del Supporto Formazione e Lavoro (SFL) e delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

Di seguito il calendario aggiornato dei pagamenti previsti per dicembre 2025.

Pensioni: quando arriva il cedolino di dicembre

Le pensioni di dicembre saranno pagate lunedì 1° dicembre 2025, primo giorno bancabile del mese. Chi ritira la pensione in contanti presso gli uffici postali seguirà la consueta suddivisione alfabetica:

A – B: lunedì 2 dicembre

C – D: martedì 3 dicembre

E – K: mercoledì 4 dicembre

L – O: giovedì 5 dicembre

P – R: venerdì 6 dicembre

S – Z: sabato 7 dicembre (solo mattina)

Tredicesima

Il cedolino di dicembre comprende la tredicesima mensilità, erogata il 1° dicembre. Su questo importo si applica la normale tassazione Irpef, senza detrazioni e senza addizionali locali, con un conseguente prelievo fiscale più elevato rispetto al rateo mensile ordinario.

Bonus aggiuntivo (ex “bonus natalizio”)

Confermato l’importo integrativo di 154,94 euro per i pensionati con trattamento minimo e reddito personale entro circa 7.844 euro annui.

Quattordicesima

Resta riservata a chi ne possiede i requisiti anagrafici e reddituali e non l’ha già ricevuta a luglio.

Assegno Unico Universale: pagamento anticipato

Per dicembre è previsto un anticipo con accredito nelle seguenti date:

Mercoledì 17 dicembre 2025

Giovedì 18 dicembre 2025

Venerdì 19 dicembre 2025

Chi ha modificato o aggiornato la domanda riceverà il pagamento entro la fine del mese.

Assegno di Inclusione (ADI)

Le erogazioni seguono due modalità:

Rinnovi mensili: da sabato 20 dicembre 2025

Nuove domande e arretrati: pagamento previsto per lunedì 15 dicembre

Supporto Formazione e Lavoro (SFL)

Il calendario ricalca quello dell’ADI:

Pagamenti successivi al primo: da sabato 20 dicembre 2025

Domande presentate a novembre: accredito previsto il 15 dicembre

NASpI e DIS-COLL

Le indennità di disoccupazione saranno pagate a partire dalla metà di dicembre. La data può variare in base alla tempestività delle dichiarazioni di mantenimento e va verificata nel proprio fascicolo previdenziale sul sito INPS.