Pagamenti Inps di dicembre: calendario di pensioni, assegno unico e d’inclusione, Naspi e Carta Acquisti

Il mese di dicembre segna l’ultima tornata annuale di pagamenti INPS ed è particolarmente rilevante per pensionati, famiglie e beneficiari di misure di sostegno economico. Oltre alle pensioni, sono previsti gli accrediti dell’Assegno Unico Universale, dell’Assegno di Inclusione (ADI), del Supporto Formazione e Lavoro (SFL) e delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.
Di seguito il calendario aggiornato dei pagamenti previsti per dicembre 2025.
Pensioni: quando arriva il cedolino di dicembre
Le pensioni di dicembre saranno pagate lunedì 1° dicembre 2025, primo giorno bancabile del mese. Chi ritira la pensione in contanti presso gli uffici postali seguirà la consueta suddivisione alfabetica:
A – B: lunedì 2 dicembre
C – D: martedì 3 dicembre
E – K: mercoledì 4 dicembre
L – O: giovedì 5 dicembre
P – R: venerdì 6 dicembre
S – Z: sabato 7 dicembre (solo mattina)
Tredicesima
Il cedolino di dicembre comprende la tredicesima mensilità, erogata il 1° dicembre. Su questo importo si applica la normale tassazione Irpef, senza detrazioni e senza addizionali locali, con un conseguente prelievo fiscale più elevato rispetto al rateo mensile ordinario.
Bonus aggiuntivo (ex “bonus natalizio”)
Confermato l’importo integrativo di 154,94 euro per i pensionati con trattamento minimo e reddito personale entro circa 7.844 euro annui.
Quattordicesima
Resta riservata a chi ne possiede i requisiti anagrafici e reddituali e non l’ha già ricevuta a luglio.
Assegno Unico Universale: pagamento anticipato
Per dicembre è previsto un anticipo con accredito nelle seguenti date:
Mercoledì 17 dicembre 2025
Giovedì 18 dicembre 2025
Venerdì 19 dicembre 2025
Chi ha modificato o aggiornato la domanda riceverà il pagamento entro la fine del mese.
Assegno di Inclusione (ADI)
Le erogazioni seguono due modalità:
Rinnovi mensili: da sabato 20 dicembre 2025
Nuove domande e arretrati: pagamento previsto per lunedì 15 dicembre
Supporto Formazione e Lavoro (SFL)
Il calendario ricalca quello dell’ADI:
Pagamenti successivi al primo: da sabato 20 dicembre 2025
Domande presentate a novembre: accredito previsto il 15 dicembre
NASpI e DIS-COLL
Le indennità di disoccupazione saranno pagate a partire dalla metà di dicembre. La data può variare in base alla tempestività delle dichiarazioni di mantenimento e va verificata nel proprio fascicolo previdenziale sul sito INPS.