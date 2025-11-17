Nella tarda serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Somma Vesuviana, insieme al Nucleo Radiomobile di Castello di Cisterna, sono intervenuti nel parco San Sossio a seguito di una segnalazione riguardante due persone ferite. Le vittime sono padre e figlio di 45 e 26 anni, colpiti da un aggressore armato di coltello, al momento non identificato. Secondo quanto comunicato dai militari, il padre è trasportato all’Ospedale del Mare, dove ha ricevuto le cure necessarie ed è successivamente dimesso. Il figlio, invece, è ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli: le sue condizioni sono monitorate, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’episodio, definire la matrice dell’aggressione e individuare con precisione il luogo in cui si è verificato l’attacco. Accertamenti in corso anche per risalire al responsabile della violenza.