Ottaviano, estorsione della camorra alla ditta di trasporto ambulanze

Questa mattina i Carabinieri della Stazione di Ottaviano (Napoli) hanno eseguito una misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Il provvedimento riguarda un uomo ritenuto gravemente indiziato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Secondo quanto riportato in una nota dell’Arma, l’indagato avrebbe chiesto a un imprenditore attivo nel settore del trasporto sanitario il pagamento di una somma di denaro per poter continuare a lavorare. L’uomo avrebbe inoltre dichiarato di agire per conto degli “amici di Castellammare”, evocando l’intervento di un’organizzazione criminale in caso di rifiuto da parte della vittima.

Le indagini proseguono per definire il contesto e le eventuali responsabilità collegate alla richiesta estorsiva.

