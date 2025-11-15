La sanità napoletana continua a essere segnata da episodi di aggressioni ai danni del personale sanitario. L’ultimo caso si è verificato all’Ospedale del Mare, dove un uomo di 31 anni, irritato per i tempi di attesa al Pronto Soccorso, ha minacciato un medico brandendo un paio di forbici. L’aggressore avrebbe accusato il professionista di non averlo visitato immediatamente, trasformando una situazione di ordinaria criticità in un grave episodio di violenza.

I carabinieri sono intervenuti rapidamente, denunciando il trentunenne per minaccia aggravata nei confronti di personale sanitario.

L’episodio arriva a poche settimane da un fatto analogo registrato alla fine di ottobre all’Ospedale Pellegrini, nel centro storico. In quel caso un paziente, anche lui armato di forbici, aveva minacciato un’infermiera, alimentando ulteriormente il clima di tensione che da tempo preoccupa operatori e istituzioni.