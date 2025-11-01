Un grave episodio di aggressione ai danni di un medico di famiglia si è verificato ad Aversa, in provincia di Caserta. Il dottor Pasquale Persico è stato aggredito martedì scorso nel suo studio medico da un paziente che pretendeva l’emissione telematica di un certificato di malattia già redatto su carta da uno specialista.

Il medico, attenendosi alle norme vigenti che prevedono l’invio del certificato da parte del professionista che lo redige, ha rifiutato la richiesta, scatenando la reazione violenta dell’uomo.

La ricostruzione dell’aggressione

Secondo quanto denunciato, il paziente avrebbe insultato e spintonato il medico, afferrandolo per la maglia e costringendolo a contattare lo specialista autore del certificato.

Durante la telefonata in viva voce, anche il collega — lo specialista che aveva firmato il certificato cartaceo — avrebbe offeso verbalmente il dottor Persico, prendendo parte all’aggressione verbale.

A seguito dell’episodio, il medico di famiglia ha presentato denuncia alla Polizia contro entrambi.

La denuncia e l’intervento dei colleghi

«L’episodio – ha dichiarato Salvatore Caiazza dell’associazione Medici senza carriere – evidenzia il clima di tensione e pericolo in cui oggi operano i medici di base, troppo spesso esposti a pressioni, minacce e comportamenti aggressivi da parte dei pazienti».

L’associazione ha espresso solidarietà al dottor Persico e ha rinnovato l’appello alle istituzioni affinché siano rafforzate le misure di sicurezza negli studi medici e nei presidi territoriali.