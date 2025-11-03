Non ce l’ha fatta Marco Iazzetta, l’operaio edile di 63 anni originario di Afragola, rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro lo scorso 10 settembre a Scampia.

L’uomo è deceduto nella serata di ieri presso la Clinica Villa dei Fiori di Acerra, dove era ricoverato da settimane a seguito delle gravi lesioni riportate nella caduta.

L’incidente nel cantiere di via Labriola

Il 63enne stava lavorando in un cantiere edile situato in via Antonio Labriola LT.H, a Scampia, quando perse l’equilibrio precipitando dal quarto al terzo piano di una palazzina in costruzione.

Soccorso immediatamente dai colleghi, era trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni critiche. Nelle ultime ore, il suo quadro clinico si è aggravato fino al decesso.

Indagini in corso

La salma di Marco Iazzetta è trasferita presso il Secondo Policlinico di Napoli per l’esecuzione dell’autopsia, disposta dall’autorità giudiziaria.

Sull’accaduto indagano i carabinieri della stazione Napoli Marianella, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente e verificando il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro all’interno del cantiere.