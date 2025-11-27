Operaio muore mentre taglia la legna

Tragedia sul lavoro a Satriano di Lucania (Potenza), dove un operaio di 50 anni originario della provincia di Salerno, addetto al taglio della legna, è stato trovato morto nel bosco Ralle. Al momento, le cause del decesso non sono ancora state accertate, e non è chiaro se l’incidente possa essere direttamente collegato alle mansioni svolte dall’uomo.

Interventi sul luogo

Sul posto sono intervenuti immediatamente:

il 118 Basilicata,

i Carabinieri,

l’Ispettorato del Lavoro,

l’ASP locale.

Le autorità competenti stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari per chiarire le circostanze dell’episodio.