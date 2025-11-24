Omicidio di Marco Pio, il 15enne ha sparato per uno sguardo di troppo

Secondo le prime testimonianze raccolte dagli investigatori, il 15enne che domenica ha ucciso con un colpo di pistola alla testa il 19enne Marco Pio Salomone avrebbe agito per un presunto “sguardo di troppo”. È questa la versione fornita agli inquirenti dagli amici della vittima, ascoltati subito dopo l’omicidio.

Gli investigatori, tuttavia, non ritengono convincente l’ipotesi del litigio per futili motivi. Le indagini si stanno orientando verso un movente più profondo, riconducibile a contrasti sorti nell’ambito dello spaccio di droga. Secondo quanto trapelato, tutti i giovani coinvolti nella vicenda sarebbero attivi in questo contesto, e gli attriti legati alla gestione delle attività di spaccio potrebbero essere all’origine dell’escalation di violenza.

Le verifiche proseguono per ricostruire con precisione la dinamica e definire il quadro dei rapporti tra i giovani coinvolti.