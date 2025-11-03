Sono stati fermati due giovani di 18 e 23 anni, accusati di aver esploso almeno tre colpi di pistola in piazza Pace a Boscoreale, causando la morte del 18enne Pasquale Nappo. I due, originari di Torre Annunziata, si sono presentati spontaneamente ai carabinieri nella notte.

Le indagini dei carabinieri

Le indagini, condotte in tempi rapidi dal Nucleo investigativo del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata, hanno consentito di ricostruire le fasi dell’agguato. Secondo la prima ricostruzione, il 23enne avrebbe condotto lo scooter con a bordo il complice diciottenne, ritenuto l’autore materiale degli spari. Quest’ultimo avrebbe aperto il fuoco contro un gruppo di ragazzi presenti nella piazza, colpendo mortalmente Pasquale Nappo, suo coetaneo.

La vittima e l’ipotesi investigativa

Nappo, residente a Scafati e incensurato, sarebbe stato vicino ad ambienti legati allo spaccio di droga nella zona. Dopo essere stato raggiunto dai colpi, è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove è deceduto poco dopo il ricovero.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è quella di una possibile svista o errore di persona.

Il provvedimento della Procura

La Procura di Torre Annunziata ha disposto nei confronti dei due giovani un decreto di fermo con l’accusa di omicidio. Gli inquirenti stanno ora approfondendo il movente e verificando la dinamica precisa dell’agguato, mentre proseguono i rilievi balistici e l’analisi delle telecamere di sorveglianza della zona.