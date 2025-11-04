I Carabinieri della Tenenza di Arzano hanno scoperto e sequestrato oltre un quintale di hashish nascosto all’interno di un’automobile lasciata in strada con il motore ancora acceso. L’intervento è avvenuto in via Francesco Caracciolo, a Casavatore, dove una Lancia Y era ferma lungo la carreggiata in circostanze sospette. Durante il controllo del veicolo, i militari hanno notato cinque grossi borsoni custoditi nell’abitacolo.

All’interno dell’auto 110 chili di hashish confezionato in panetti

Una volta aperti i borsoni, i Carabinieri hanno rinvenuto centinaia di panetti di hashish, già impacchettati e pronti per la distribuzione. Il peso complessivo della sostanza stupefacente ammonta a 110 chilogrammi, equivalente a oltre 100.000 dosi potenzialmente destinate al mercato locale.

Indagini in corso per identificare i responsabili

Il sequestro è stato eseguito a carico di ignoti, ma le indagini sono in corso per risalire ai proprietari del veicolo e ai responsabili del traffico di droga. Gli inquirenti stanno esaminando le immagini di videosorveglianza della zona e i rilievi tecnici sull’auto per individuare eventuali tracce utili all’inchiesta.

Un duro colpo al traffico di stupefacenti nell’area nord di Napoli

L’operazione rappresenta un importante risultato investigativo nel contrasto al traffico di droga nell’area nord di Napoli, dove Casavatore e Arzano restano punti strategici per lo smistamento di sostanze stupefacenti verso il capoluogo e la provincia.