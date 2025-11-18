Inizia oggi, martedì 18 novembre, alle ore 7:00, il “Click Day” per richiedere il bonus elettrodomestici: un incentivo pensato per favorire la sostituzione di apparecchi obsoleti con modelli ad alta efficienza energetica. Il contributo può coprire fino al 30% del costo d’acquisto.
Perché conviene
Acquistare elettrodomestici ad alta efficienza riduce significativamente i consumi energetici domestici.
Il bonus incentiva scelte più sostenibili: promuove un uso responsabile dell’energia e aiuta a ridurre l’impatto ambientale.
Chi può richiederlo
Il contributo è rivolto a persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto direttoriale del 22 ottobre 2025.
Sono previsti due massimali:
fino a 100 € per nucleo familiare;
200 € se il nucleo familiare ha un ISEE inferiore a 25.000 €.
Elettrodomestici ammessi
Sono agevolabili solo gli elettrodomestici ad alta efficienza energetica, tra cui:
lavatrici
lavastoviglie
frigoriferi
forni
piani cottura
La lista completa dei modelli ammessi è definita per categoria di prodotto.
Come funziona la domanda
Il voucher può essere utilizzato presso un solo venditore, per l’acquisto di un solo elettrodomestico per famiglia anagrafica.
Le domande vengono accettate in ordine cronologico, fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
Se le risorse terminano, le richieste in eccedenza saranno inserite in una lista d’attesa, in vista di eventuali ulteriori fondi.
Procedura per presentare la domanda
Aggiorna l’app IO all’ultima versione.
Vai su “Servizi” → “Bonus Elettrodomestici”.
Segui la procedura guidata nell’app.
In alternativa, è possibile presentare domanda tramite la piattaforma Pari di PagoPA (integrata con IO) o direttamente dal sito web dedicato, accedendo con SPID o CIE.
Se la domanda è accettata
Riceverai una notifica nell’app IO con l’esito positivo dopo la verifica dei requisiti.
Il bonus verrà caricato nella sezione Portafoglio dell’app.
Hai 15 giorni di tempo per utilizzarlo, acquistando presso commercianti convenzionati.
Se non spendi il voucher entro i 15 giorni, i fondi tornano disponibili per chi è nella lista d’attesa.
E se non spendo il voucher?
Se i beneficiari iniziali non utilizzano il bonus entro il termine, quei fondi vengono riassegnati.
Gli utenti in lista d’attesa riceveranno una comunicazione tramite IO che conferma il loro diritto al contributo non appena una nuova tranche di fondi diventa disponibile.