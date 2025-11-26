Nuovo sciame sismico con oltre 30 terremoti, il più forte sopra magnitudo 3

Si è concluso poco prima della mezzanotte lo sciame sismico che, nella tarda serata di martedì 25 novembre, ha interessato l’area della caldera dei Campi Flegrei. Secondo quanto comunicato dal Comune di Pozzuoli, epicentro frequente dei terremoti che colpiscono la zona flegrea, in circa un’ora sono registrati 31 eventi sismici.

La scossa più forte: magnitudo 3.3 alle 23.21

Il sisma di maggiore intensità è avvenuto alle 23.21, con una magnitudo di 3.3 della scala Richter. Il terremoto è avvertito chiaramente non solo a Pozzuoli, ma anche a Bacoli, Quarto, Giugliano e nei quartieri occidentali di Napoli che confinano con la caldera.

Il comunicato dell’Osservatorio Vesuviano

Alle prime ore del mattino di mercoledì 26 novembre, il Comune di Pozzuoli ha reso noto l’aggiornamento dell’Osservatorio Vesuviano: lo sciame è iniziato alle 23:09 (22:09 UTC) ed è stato composto da 31 scosse con magnitudo pari o superiore a 0.0, tutte localizzate nell’area dei Campi Flegrei. La magnitudo massima registrata è stata di 3.3, con margine di incertezza di ± 0.3.

I terremoti più significativi della serata

L’amministrazione comunale ha inoltre pubblicato l’elenco dei terremoti più rilevanti dello sciame. Oltre alla scossa principale di magnitudo 3.3, un altro evento degno di nota si è verificato alle 23.35, con magnitudo 1.7.