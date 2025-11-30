Nuovo Bonus Mamme, domande dal 9 dicembre

Con il Decreto Omnibus (Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 95) sono state introdotte nuove misure a favore delle lavoratrici madri, ridefinendo il quadro degli incentivi già avviato con la legge di Bilancio 2024 e con la legge di Bilancio 2025. Il provvedimento conferma alcune agevolazioni, ne rinvia altre e introduce un nuovo bonus dedicato per il 2025.

Decontribuzione totale per le madri con tre o più figli: confermata per tutto il 2025

Per l’anno 2025 resta in vigore la decontribuzione integrale introdotta dalla legge di Bilancio 2024. L’esonero riguarda le lavoratrici madri con almeno tre figli, assunte con contratto a tempo indeterminato, e prevede:

esonero del 100% della contribuzione IVS

limite massimo di 3.000 euro annui

L’INPS, con il messaggio n. 401/2025, ha chiarito che:

anche affidamento e adozione del terzo figlio danno accesso al beneficio dal momento dell’ingresso del minore in famiglia

non si tratta di un aiuto di Stato

la trasformazione di un rapporto a termine in contratto stabile consente la fruizione dell’agevolazione dal mese della trasformazione

il requisito dell’ultimo figlio under 18 resta vincolante

Bonus mamme strutturale rinviato al 2026

Slitta al 2026 il bonus previsto dalla legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 219-220, Legge 207/2024). La misura consisteva in:

esonero parziale dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri con almeno due figli

limite di reddito da lavoro: massimo 40.000 euro annui

durata: fino ai 10 anni del figlio più piccolo, o fino ai 18 anni in caso di almeno tre figli

Tale agevolazione entrerà in vigore solo dal 2026.

Il nuovo bonus mamme 2025: 40 euro al mese in un’unica soluzione

Il Decreto Omnibus introduce un bonus aggiuntivo, valido esclusivamente per il 2025. Si tratta di un contributo mensile di 40 euro netti, erogato dall’INPS in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2025 (per un totale di 480 euro annui).

Destinatarie

La misura spetta a:

lavoratrici madri dipendenti, esclusi i rapporti domestici e le prestazioni occasionali

lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali e la Gestione separata INPS

Sono escluse le partite IVA in regime forfetario.

Requisiti

Il nuovo bonus è riconosciuto:

alle madri con due figli, fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio

alle madri con più di due figli, fino ai 18 anni del figlio più piccolo

In entrambi i casi è richiesto:

reddito da lavoro annuo non superiore a 40.000 euro

diritto che decorre dalla nascita del secondo figlio

Per le madri con tre o più figli non spetta nei mesi in cui è attivo un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, perché in tali casi continua ad applicarsi la decontribuzione prevista dalla legge di Bilancio 2024.

Modalità di erogazione

Le mensilità da gennaio a novembre 2025 sono corrisposte insieme alla mensilità di dicembre.

L’importo è esente da imposte, non soggetto a contribuzione e non rileva ai fini ISEE.

L’INPS ha fornito le istruzioni operative con la circolare n. 139/2025.

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata all’INPS entro 40 giorni dalla pubblicazione della circolare n. 139/2025 (28 ottobre 2025). Poiché il termine cade in un giorno festivo, la scadenza slitta al 9 dicembre 2025.

Le richieste presentate da chi matura i requisiti successivamente sono ammesse fino al 31 gennaio 2026.

Canali di presentazione

Le domande possono essere inviate tramite:

Portale INPS, con SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS

Contact Center (803.164 da rete fissa, 06 164.164 da mobile)

Patronati

Il servizio online è disponibile nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità – Per genitori Nuovo Bonus mamme”.

Informazioni da dichiarare nella domanda

Le richiedenti devono indicare:

numero ed età dei figli, con relativi dati anagrafici e codici fiscali

tipologia dell’attività lavorativa svolta

eventuale assenza di rapporti a tempo indeterminato nei mesi richiesti (per le madri con almeno tre figli)

reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro nel 2025

modalità di pagamento del bonus (IBAN o bonifico domiciliato)

Sono previste verifiche e, in caso di dichiarazioni false, revoca e recupero delle somme indebitamente percepite.

Altre precisazioni operative

I rapporti intermittenti e quelli in somministrazione rientrano nel campo di applicazione del bonus.

Gli apprendistati sono contratti a tempo indeterminato.

Se un contratto viene trasformato a tempo indeterminato per una madre con tre figli, il bonus si interrompe dal mese della trasformazione.

Regime fiscale

Il nuovo bonus mamme:

è esente da imposte

non è soggetto a contribuzione, non concorre alla formazione del reddito ai fini del TUIR, non rileva ai fini ISEE