Baia si prepara a ospitare la prima fermata archeologica della linea Cumana, con la partecipazione del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. In occasione dell’apertura al pubblico della nuova stazione EAV di Baia, situata in via delle Terme, è previsto un evento inaugurale alla presenza del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

La nuova infrastruttura, ormai prossima al completamento, rappresenta un progetto innovativo: sarà la prima fermata archeologica della Cumana, unendo trasporto moderno e valorizzazione del patrimonio storico e culturale della zona.

La stazione sorgerà in una posizione strategica, immersa tra i principali tesori di Baia: accanto al Parco Archeologico Sommerso e al Palazzo Imperiale, di fronte al Tempio di Diana e a breve distanza dal Tempio di Venere e dal porto, creando un vero e proprio nodo tra mobilità e archeologia.

Bacoli torna a contare tre stazioni sulla Cumana

Dopo oltre 25 anni, il Comune di Bacoli tornerà a essere servito da tre stazioni sulla linea Cumana – Baia, Torregaveta e Fusaro – offrendo nuove opportunità di sviluppo e valorizzazione del territorio circostante.

Il progetto è frutto della collaborazione tra Comune di Bacoli, Regione Campania ed EAV, con l’obiettivo di combinare trasporto pubblico efficiente e promozione turistica e culturale.