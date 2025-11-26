Nuova occasione per il Bonus Elettrodomestici, ecco come spenderlo anche online

Chi è riuscito ad aggiudicarsi il bonus elettrodomestici 2025 e ora sta cercando di capire dove – e soprattutto come – utilizzare il proprio voucher digitale, potrebbe non sapere che l’agevolazione è valida non solo nei negozi fisici ma anche su numerosi store online. Nella lista dei rivenditori che hanno aderito all’iniziativa promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy figurano infatti anche alcuni tra i più importanti player dell’elettronica di consumo, come Mediaworld e Unieuro, mentre spicca l’assenza di Amazon. Le modalità di utilizzo, tuttavia, non sono uniformi: ogni piattaforma ha stabilito procedure specifiche, alcune più rapide e intuitive, altre che richiedono qualche passaggio aggiuntivo. In questa guida cerchiamo quindi di fare chiarezza e fornire una panoramica completa per aiutare chi ha ottenuto il bonus a usarlo correttamente nei principali shop online.

Bonus elettrodomestici 2025: un breve riepilogo

Come già spiegato in precedenza, il bonus elettrodomestici 2025 consiste in un contributo statale destinato a chi ha presentato domanda durante il click day del 18 novembre. Il voucher copre fino al 30% del valore di un elettrodomestico nuovo ad alta efficienza energetica, per un massimo di 100 euro, che può arrivare fino a 200 euro per i beneficiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.

Per poter usufruire del bonus è obbligatorio effettuare l’acquisto entro 15 giorni dalla data di erogazione e richiedere contestualmente il ritiro e lo smaltimento del vecchio apparecchio, appartenente alla stessa categoria ma di classe energetica inferiore.

Gli elettrodomestici acquistabili tramite l’incentivo sono ben definiti: lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, forni, piani cottura e cappe. Tutti devono rispettare specifici requisiti di efficienza energetica. Per evitare errori, il Ministero mette a disposizione una lista in costante aggiornamento con tutti i modelli idonei.

Per chi non è riuscito a ottenere il voucher durante il click day esiste comunque una possibilità residua: è stata infatti attivata una lista d’attesa. I bonus non utilizzati entro i termini previsti verranno redistribuiti seguendo l’ordine di richiesta, offrendo una seconda chance a chi è rimasto escluso inizialmente.

Mediaworld

Mediaworld consente di utilizzare il bonus sia nei punti vendita fisici sia sul proprio ecommerce, dove ha predisposto una procedura particolarmente semplice. Gli articoli idonei sono chiaramente indicati con l’etichetta “Bonus Elettrodomestici”, così da facilitarne l’individuazione.

Il primo passaggio consiste nella generazione del codice Bonus, il vero e proprio codice sconto da applicare nel carrello durante il pagamento. Lo si può ottenere tramite l’app IO oppure accedendo al sito bonuselettrodomestici.it, seguendo le istruzioni riportate da Mediaworld nella pagina dedicata all’iniziativa.

Una volta scelto il prodotto, basta aggiungerlo al carrello, selezionare il servizio di ritiro RAEE – requisito obbligatorio – e inserire il codice Bonus nell’apposito campo. Il sistema calcolerà automaticamente lo sconto spettante e permetterà di completare l’ordine, con possibilità di pagare anche via bonifico o finanziamento. La consegna avverrà poi direttamente a domicilio.

Euronics

Su Euronics il procedimento è simile ma presenta un passaggio aggiuntivo. Anche qui i prodotti compatibili sono contrassegnati dalla label verde “Bonus Elettrodomestici”, ma l’acquisto non può essere concluso interamente online.

Il cliente deve infatti:

Inserire l’elettrodomestico nel carrello

Selezionare il ritiro RAEE

Cliccare su “Prenota con bonus”

A questo punto riceverà una prima e-mail di conferma e, successivamente, una seconda comunicazione contenente le istruzioni per completare l’acquisto in un punto vendita fisico a propria scelta. Solo in negozio, mostrando il codice Bonus generato tramite la piattaforma ministeriale, verrà applicato lo sconto previsto. Terminata la procedura, il prodotto potrà essere ritirato in sede oppure consegnato a domicilio, con contestuale ritiro dell’usato.

Unieuro

Unieuro ha adottato un sistema molto simile a quello di Euronics. Anche sul suo shop online i prodotti che danno diritto al contributo sono evidenziati con un bollino azzurro “Bonus Elettrodomestici”.

Dopo aver aggiunto al carrello il modello scelto e il servizio di ritiro dell’usato, il cliente riceve via email una conferma di prenotazione. Per finalizzare l’acquisto è necessario recarsi fisicamente in un negozio Unieuro, dove l’addetto verificherà il voucher e provvederà alla convalida sulla piattaforma ministeriale. In questo caso non occorre generare un codice Bonus: basta mostrare il voucher. Il prodotto può essere ritirato in negozio oppure consegnato a casa.

Comet

Diversa invece la situazione per Comet. Sebbene inizialmente la catena avesse predisposto una procedura per utilizzare il bonus anche online – simile a quella di Mediaworld – questa possibilità è stata momentaneamente sospesa.

Secondo quanto indicato nelle nuove istruzioni presenti sulla pagina dedicata, attualmente non è nemmeno possibile prenotare l’acquisto tramite l’ecommerce. Per utilizzare il voucher è dunque necessario rivolgersi esclusivamente ai punti vendita fisici, mostrando il codice Bonus generato tramite la piattaforma ministeriale.

Bonus elettrodomestici e Black Friday 2025

Un ultimo aspetto importante riguarda le promozioni in corso: in questi giorni, su tutti gli store citati, sono attivi gli sconti del Black Friday 2025. Il bonus elettrodomestici non è cumulabile con altre forme di agevolazioni – come il bonus ristrutturazione – ma può essere utilizzato su prodotti già in offerta, aumentando le possibilità di risparmio.

Per evitare problemi durante il pagamento, è sempre consigliabile verificare che l’elettrodomestico selezionato sia presente nella lista ufficiale del Ministero e che la piattaforma di ecommerce lo riconosca come idoneo al contributo. In questo modo si potrà procedere con l’acquisto in modo sicuro e senza sorprese.