Nuova allerta meteo, ora c’è anche il vento molto forte

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato una nuova allerta meteo di livello Giallo per temporali. Il provvedimento, basato sulle valutazioni del Centro Funzionale, sarà in vigore dalle 9 di lunedì 24 novembre fino alle 9 di martedì 25 novembre e riguarderà l’intero territorio regionale.

Precipitazioni intense e rischio idrogeologico

L’avviso segnala la possibilità di precipitazioni diffuse e localmente intense, anche sotto forma di rovesci o temporali. Le condizioni atmosferiche potrebbero determinare:

rischio idraulico localizzato,

rischio idrogeologico, con possibili allagamenti, ruscellamenti e innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua.

Venti forti e mare agitato

Oltre ai temporali, la Regione prevede:

venti forti sud-occidentali, in particolare dal pomeriggio di lunedì;

mare agitato lungo le coste esposte, con possibilità di mareggiate.

Le autorità invitano i cittadini alla prudenza e i Comuni ad adottare le misure di prevenzione previste in caso di criticità meteo.

