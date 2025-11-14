Una donna di 51 anni, identificata come Nunzia Cappitelli, è stata trovata morta nel suo appartamento al piano terra di piazza Sant’Alfonso, nel quartiere Piscinola a Napoli. L’intervento della polizia è avvenuto nel pomeriggio e gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Al momento, non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella dell’omicidio. Le attività di accertamento sono affidate agli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, al Commissariato Chiaiano e alla Squadra Mobile, mentre la Polizia Scientifica sta effettuando rilievi nell’abitazione. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Napoli.

Secondo le prime informazioni, si tratta di una morte violenta, ma non è ancora chiaro cosa sia accaduto all’interno della casa. Gli investigatori stanno valutando la possibile presenza di terzi al momento del decesso. L’appartamento si trova in una zona residenziale che confina con il rione don Guanella e con Scampia.

La donna viveva da sola da alcuni mesi. Il parroco della vicina chiesa di San Giovanni e Sant’Alfonso, don Pasquale Fioretti, la ricorda come una persona tranquilla, desiderosa di integrarsi nella comunità parrocchiale. Racconta di averla vista per l’ultima volta lunedì, sottolineando il suo atteggiamento cordiale durante le brevi conversazioni in chiesa. Anche alcuni vicini la descrivono come una presenza discreta e rispettosa.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti, mentre le forze dell’ordine proseguono gli approfondimenti per definire con precisione il contesto e le responsabilità.