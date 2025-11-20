Un violento nubifragio ha colpito questa mattina Sapri, nel Cilento, causando diffusi allagamenti e gravi disagi alla circolazione. Le piogge intense hanno trasformato diverse strade in veri e propri canali d’acqua, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

Famiglia bloccata in casa salvata dai vigili del fuoco

Una famiglia composta da cinque persone, tra cui un bambino di nove anni, è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco e dalla Polizia Locale dopo essere rimasta intrappolata nella propria abitazione, invasa dall’acqua. L’intervento tempestivo delle squadre di soccorso ha permesso di portarli tutti in sicurezza.

Scuole chiuse e strade allagate

Il sindaco di Sapri ha disposto la chiusura immediata delle scuole per motivi di sicurezza. Numerose le arterie cittadine finite sott’acqua, in particolare:

via John Fitzgerald Kennedy,

il lungomare Italia, lato nord,

piazza Regina Elena di Savoia.

L’acqua ha trascinato detriti e materiale proveniente dai versanti a monte, ostruendo alcuni canali di scolo che, sovraccarichi, sono poi straripati.

Disagi anche in altre zone del Cilento

Le criticità non hanno riguardato soltanto Sapri. Tra Ascea e Velia la strada è rimasta bloccata a causa della caduta di due grandi piante di eucalipto, sradicate da una tromba d’aria e precipitate sulla carreggiata.

Allerta della Protezione Civile

La Protezione Civile ha dichiarato massima allerta per le prossime ore su tutto il territorio cilentano. Le previsioni indicano piogge persistenti in tutta la Campania per il resto della settimana, con un repentino passaggio da condizioni quasi estive a un autunno caratterizzato da precipitazioni abbondanti.