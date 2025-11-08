La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’avviso di allerta meteo di livello Giallo per temporali, in vigore già dalle ore 15 di oggi, sabato 8 novembre, fino alle ore 15 di domani, domenica 9 novembre. Secondo le valutazioni del Centro Funzionale Regionale, la perturbazione in arrivo interesserà in particolare la fascia costiera, con precipitazioni localmente intense e possibili rovesci o temporali a carattere improvviso.

Zone interessate dall’allerta

L’avviso riguarda le seguenti zone di allerta:

Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Zona 3: Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Zona 5: Tusciano e Alto Sele, Zona 6: Piana del Sele e Alto Cilento, Zona 8: Basso Cilento

Rischi e raccomandazioni

La Protezione Civile segnala un rischio idrogeologico localizzato dovuto all’intensità delle precipitazioni. Tra le principali conseguenze possibili:

Allagamenti di locali interrati e al pianterreno

Innalzamento dei livelli idrometrici di fiumi e torrenti

Scorrimento delle acque meteoriche sulle sedi stradali

Caduta di massi o detriti nelle aree montane o collinari

Fenomeni franosi localizzati

Le autorità raccomandano ai cittadini di prestare massima attenzione nelle aree a rischio, evitare spostamenti non necessari durante i temporali e non sostare nei pressi di corsi d’acqua, sottopassi o pendii instabili.