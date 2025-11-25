Notte da incubo nei Paesi Vesuviani: famiglia legata, imbavagliata e derubata

Notte di terrore a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, dove un commando composto da sei individui, presumibilmente dell’Est Europa, ha fatto irruzione in un’abitazione in viale delle Rose intorno alle 4 del mattino. A finire nel mirino una famiglia composta da marito, moglie e due figli.

L’irruzione e l’aggressione

Secondo le prime ricostruzioni, a notare la presenza dei malviventi sarebbe stata la figlia diciottenne, che ha visto i ladri entrare dalla finestra. In un primo momento si era temuto un tentativo di violenza, ma l’obiettivo della banda sarebbe stato un altro: immobilizzare l’intera famiglia e impossessarsi di contanti e preziosi.

I sei intrusi avrebbero infatti legato, imbavagliato e picchiato i residenti, trattenendoli in ostaggio per oltre un’ora all’interno della loro abitazione situata al piano terra, dotata di uno spazio esterno che avrebbe facilitato l’accesso.

L’arrivo delle forze dell’ordine

Intorno alle 5:30 sarebbero intervenuti sul posto i carabinieri, allertati dopo l’allarme lanciato dalla famiglia. In mattinata è stata presentata la denuncia formale e sono ora in corso le indagini per identificare i responsabili.

Nell’area sono presenti telecamere di videosorveglianza comunale e privati cittadini potrebbero avere ulteriori immagini utili alle verifiche degli investigatori.

La reazione del sindaco

Il sindaco Giuseppe Panico ha espresso solidarietà ai residenti coinvolti e ha confermato la piena collaborazione del Comune:
«Esprimo vicinanza alla famiglia e sosteniamo le forze dell’ordine nelle indagini mettendo a disposizione il nostro impianto di videosorveglianza».

