Nonno Aniello era scomparso nella tarda serata, ritrovato in un burrone

Castellammare di Stabia è in lutto per la scomparsa di Aniello Formicuzzi, conosciuto da tutti come «nonno Aniello». Il 93enne, di cui non si avevano più notizie dal pomeriggio del 24 novembre, è stato ritrovato privo di vita nelle scorse ore in una scarpata non distante dalla sua abitazione. Il ritrovamento è avvenuto dopo ore di ricerche intense. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano si era allontanato da casa nel pomeriggio di lunedì. Il mancato rientro per l’ora di cena aveva immediatamente allarmato i familiari, che avevano iniziato a cercarlo nei dintorni. Non riuscendo a rintracciarlo, i parenti avevano poi denunciato la scomparsa alle 23.20 alle forze dell’ordine.

Da quel momento è scattata la macchina delle ricerche, con l’impegno dei militari, degli operatori di protezione civile e numerosi appelli diffusi attraverso i canali istituzionali, i social e i media locali. La comunità aveva seguito la vicenda con crescente apprensione, sperando in un epilogo diverso. La conferma della morte dell’anziano è arrivata questa mattina, gettando nello sconforto l’intero quartiere di Scanzano, dove l’uomo era molto conosciuto.

Numerosi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando ai familiari in queste ore. Tra questi quello del nipote Gianluca, che ha voluto ricordarlo con parole cariche di affetto: «Mio nonno era un uomo al quale volevano bene tutti, una vera istituzione a Castellammare e soprattutto nel suo quartiere, a Scanzano».