Un episodio di microcriminalità ha visto protagonista una donna di circa 80 anni a Petina, piccolo comune alburnino. La vicenda, accaduta ieri mattina, ha dell’incredibile per il coraggio dimostrato dall’anziana, che ha sventato un furto all’interno della propria abitazione. Come riportato da Salerno Today la donna era sola in casa quando ha percepito dei rumori sospetti provenire da un’altra stanza. Incuriosita e preoccupata, si è avvicinata per controllare e ha scoperto una giovane donna intenta a rovistare nei cassetti, tentando di appropriarsi di denaro e oggetti di valore.

Senza farsi prendere dal panico, l’anziana ha bloccato la ladra con prontezza e al contempo ha chiamato i carabinieri, dimostrando sangue freddo e determinazione. In pochi minuti, le pattuglie dell’Arma sono arrivate sul posto, hanno fermato la giovane donna, originaria del Casertano e di origini straniere, e l’hanno denunciata per furto.

L’episodio ha suscitato sorpresa e ammirazione tra i residenti del paese, evidenziando come anche la microcriminalità, se non contrastata, possa generare allarme nella comunità. La prontezza della nonna ha infatti permesso di evitare danni maggiori e di consegnare l’autrice del furto alla giustizia in tempi rapidi.

Si tratta dell’ennesimo atto di microcriminalità registrato nel comprensorio, ma la vicenda ha anche un messaggio positivo: la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine resta fondamentale per la sicurezza del territorio. L’episodio di Petina dimostra che il coraggio e la determinazione possono fare la differenza, anche di fronte a situazioni che sembrano quotidiane e ordinarie.