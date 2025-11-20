La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un’allerta meteo di livello Giallo per temporali, valida dalle 15 di oggi, 20 novembre, fino alle 15 di domani, 21 novembre. La decisione arriva sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale regionale.
Temporali e rovesci su gran parte del territorio regionale
L’avviso segnala la possibilità di precipitazioni localizzate o estese, anche a carattere di rovescio o temporale. Le condizioni meteo instabili interesseranno l’intera regione, ad eccezione delle zone di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro, dove non è previsto un livello di criticità significativo.
In alcune aree i fenomeni potrebbero risultare particolarmente intensi, con una potenziale evoluzione rapida e improvvisa.
I rischi previsti: allagamenti, frane e innalzamento dei corsi d’acqua
La criticità idrogeologica da temporali riguarda tutta la Campania escluso il settore interno sopra indicato. Tra gli effetti al suolo attesi sono segnalati:
allagamenti e ruscellamento in aree urbane e strade
innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua
possibili fenomeni franosi e caduta massi
difficoltà nella percorrenza delle viabilità esposte
Si tratta di un rischio idrogeologico localizzato, che richiede particolare attenzione soprattutto nelle zone già vulnerabili.
Cosa devono fare i Comuni
La Protezione Civile raccomanda ai Comuni ricadenti nelle aree in allerta di:
attivare i COC – Centri Operativi Comunali
mettere in atto tutte le misure previste dai piani comunali di protezione civile
monitorare la stabilità del verde pubblico e le aree a rischio idrogeologico
seguire le comunicazioni della Sala Operativa Regionale.