Nola, armi e munizioni in un immobile abbandonato

Proseguono le operazioni straordinarie avviate dalla Questura di Napoli per contrastare la detenzione illegale di armi e il traffico di stupefacenti sul territorio metropolitano. Nell’ambito di questi controlli, nella mattinata di ieri gli agenti del Commissariato di Nola hanno effettuato un’ispezione mirata in un immobile abbandonato situato in località Trivio di Aiano. Durante il sopralluogo, la polizia ha rinvenuto un borsone nascosto con cura all’interno dello stabile in disuso. Al suo interno erano presenti diverse armi e un ingente quantitativo di munizioni: un fucile a canne mozze calibro 12, un fucile ad aria compressa, una pistola antica e novanta cartucce di vario calibro.

Tutto il materiale è sequestrato e sarà sottoposto ai necessari accertamenti tecnici per risalire alla provenienza e ad eventuali utilizzi in attività criminali. Le indagini proseguono per individuare i responsabili del deposito illecito.