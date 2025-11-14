I Carabinieri di Napoli hanno portato a termine due distinti interventi nel corso dei controlli sul territorio. Prima un Furto di abbigliamento a Corso San Giovanni. Durante un posto di blocco, i militari hanno fermato un furgone con a bordo una coppia, un uomo di 44 anni e una donna di 40, entrambi già noti alle forze dell’ordine. All’interno del mezzo sono rinvenuti 50 giubbotti, 65 pellicce, 3 sciarpe firmate e un completo, rubati poco prima da un negozio di abbigliamento situato in Corso San Giovanni 747.

La refurtiva è restituita ai legittimi proprietari, mentre i due sono denunciati per ricettazione in concorso.

Sequestro di contante e carte di credito

Nella stessa giornata, durante un altro controllo, i Carabinieri hanno fermato due persone: un uomo rumeno di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine, e una donna irlandese di 25 anni, incensurata. Entrambi sono trovati in possesso di 2.700 euro in contanti e 11 carte di credito.

Le indagini proseguono per accertare la provenienza del denaro e delle carte di credito, nell’ambito dei controlli mirati al contrasto della ricettazione e delle frodi.