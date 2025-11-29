Nel furgone con 120 chili di botti killer

Circolavano con 120 chili di materiale pirotecnico illegale nel vano posteriore del loro furgone, una quantità sufficiente a mettere in pericolo la loro vita e quella degli altri automobilisti. A Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno, i carabinieri hanno arrestato due uomini, Antonello Palmieri e Alberto Falivene, accusati di detenzione illegale di esplosivi e artifici pirotecnici.

Il controllo stradale e il ritrovamento dei botti

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia hanno fermato il mezzo durante un servizio di vigilanza sul territorio. Nel corso dell’ispezione, i militari hanno scoperto nel retro del veicolo un ingente carico di botti illegali, pronti per essere immessi sul mercato in vista del Capodanno.

Data la pericolosità del materiale, sono intervenuti anche gli specialisti dell’Aliquota Artificieri e Antisabotaggio del Nucleo Investigativo di Salerno, che hanno messo in sicurezza gli esplosivi e provveduto al loro sequestro. Palmieri e Falivene sono stati arrestati al termine delle operazioni.

Controlli intensificati in vista del Capodanno 2026

Con l’avvicinarsi della notte di San Silvestro, le forze dell’ordine hanno rafforzato i controlli per contrastare la diffusione dei botti illegali, un fenomeno particolarmente radicato in Campania. Solo pochi giorni prima, a Napoli, i carabinieri avevano sequestrato oltre un chilo e mezzo di potenti petardi del tipo “Rambo”, trovati in possesso di un giovane che li trasportava su uno scooter. Anche in quel caso il materiale è sequestrato e l’uomo arrestato.