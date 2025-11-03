Dal 2026 entra in vigore il Bonus Sociale Rifiuti, una nuova misura di sostegno economico che riduce del 25% la tassa sui rifiuti (TARI) per le famiglie con un reddito ISEE basso. Il provvedimento, approvato dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), mira a rendere più equo il sistema tariffario, garantendo un aiuto concreto a milioni di nuclei familiari in difficoltà.

Cos’è il Bonus Sociale Rifiuti

Il Bonus Sociale Rifiuti è una riduzione automatica applicata alla bolletta della TARI. A beneficiarne saranno circa 4 milioni di famiglie italiane. L’obiettivo è attenuare l’impatto della tassa sui rifiuti per chi si trova in condizioni economiche fragili, senza richiedere procedure complesse o domande specifiche.

La misura rientra nel DPCM 24/2025, che stabilisce le modalità di attuazione e i criteri di accesso al bonus.

Come è finanziato il bonus: la componente perequativa

Per coprire i costi del nuovo sconto TARI, verrà introdotto un contributo solidale chiamato “componente perequativa”, pari a 6 euro per utenza. Tale importo sarà applicato a tutte le utenze domestiche, comprese quelle che beneficeranno dello sconto.

In questo modo si crea un meccanismo di solidarietà diffusa, in cui ogni contribuente partecipa al sostegno delle famiglie più vulnerabili.

Requisiti ISEE per ottenere il Bonus Sociale TARI

L’accesso al bonus è riservato ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 9.530 euro.

La soglia si amplia fino a 20.000 euro per le famiglie numerose, ovvero quelle con almeno quattro figli a carico.

Le soglie di reddito sono definite e aggiornate periodicamente da ARERA, in linea con le variazioni socio-economiche nazionali.

Come ottenere lo sconto sulla TARI

Il Bonus Sociale Rifiuti è erogato in modo automatico: non è necessario presentare alcuna domanda al Comune o al gestore del servizio.

Per attivare la riduzione è sufficiente presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), necessaria per il calcolo dell’ISEE.

Il sistema incrocerà i dati forniti con quelli dell’INPS e dell’ARERA, applicando lo sconto del 25% sulla bolletta TARI a partire dall’anno successivo alla dichiarazione.

Ciò significa che le famiglie con ISEE valido nel 2025 riceveranno il beneficio direttamente nel 2026.

Dove trovare informazioni ufficiali

Tutti i dettagli relativi a requisiti, modalità di applicazione e tempistiche del Bonus Sociale Rifiuti sono disponibili sul portale ufficiale di ARERA (www.arera.it

), che pubblicherà le delibere attuative e gli aggiornamenti normativi.