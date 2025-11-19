Blitz antidroga dei carabinieri nel quartiere Secondigliano, a Napoli, dove i militari della stazione locale hanno arrestato un 29enne già noto alle forze dell’ordine. L’operazione è scattata durante una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, finalizzata alla ricerca di armi e sostanze stupefacenti. All’interno dell’appartamento, i carabinieri hanno rinvenuto 18 chilogrammi di droga, accuratamente nascosti nell’armadio della cameretta del figlio neonato. Lo stupefacente era suddiviso in 15 chili di hashish, quasi 2 chili di eroina e 810 grammi di cocaina, materiale che, una volta immesso sul mercato, avrebbe potuto fruttare migliaia di euro.

La sostanza è stata sequestrata, mentre il 29enne è stato tratto in arresto e trasferito in carcere. Dovrà rispondere del reato di detenzione di droga a fini di spaccio. L’operazione conferma l’intensificazione dei controlli dell’Arma nel territorio di Secondigliano, area già nota per attività legate al narcotraffico.