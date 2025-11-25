Nasce “Polvere di Stelle”

Questa sera la presentazione dell’associazione Polvere di Stelle – Arte & Cultura, una nuova realtà itinerante nata con l’obiettivo di promuovere l’arte e la cultura come strumenti di coesione sociale, sostegno reciproco e valorizzazione della persona.
L’associazione si impegna a diffondere una cultura della bellezza consapevole, capace di educare al rispetto di sé, degli altri e della comunità. Polvere di Stelle interpreta la bellezza come cura, empatia e condivisione, creando progetti che restituiscono fiducia, dignità e opportunità, in particolare alle persone più fragili o isolate.
La presentazione ufficiale dell’associazione si terrà il 25 novembre alle ore 19:00 presso la Sala Teatro Don Bosco, via Chiesa Madre n. 35 a Scafati (SA) in presenza delle autorità, il Sindaco di Scafati, il Sindaco di Boscoreale e ospiti d’eccezione.

