“Napule è” di Pino Daniele avrà una targa sul Lungomare

Una targa commemorativa ricorderà a Napoli il punto preciso in cui Pino Daniele, appena diciottenne, iniziò a comporre le prime strofe di Napule è, brano simbolo della città e della sua identità. La giunta comunale ha approvato all’unanimità l’iniziativa, proposta dal vicesindaco e assessore all’Urbanistica con delega alla Toponomastica, Laura Lieto. La targa sarà collocata in via Partenope, sul muro frangiflutti noto come “muro borbonico”, luogo di grande valore storico e artistico. Proprio lì, secondo quanto ricostruito anche nella biografia del cantautore scritta dal figlio Alessandro, il giovane Pino Daniele diede vita ai primi versi della canzone.

Da Palazzo San Giacomo l’iniziativa è presentata come un riconoscimento a uno dei più importanti artisti napoletani. “‘Napule è’ è molto più di una canzone: è un inno identitario che racconta l’anima di Napoli e dei napoletani”, affermano dal Comune. Come riportato dall’ANSA, è stato inoltre sottolineato che la targa rappresenta “un omaggio a Pino Daniele e alla sua musica, patrimonio culturale e simbolo universale di napoletanità”.