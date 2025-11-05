Un tragico episodio ha scosso nel pomeriggio di ieri la località Pozzi, nel Cilento. Intorno alle 16, un uomo di 76 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre raccoglieva le olive in un terreno di sua proprietà.

Il dramma tra gli ulivi

L’anziano, originario della zona e molto conosciuto nella comunità, si trovava nel suo fondo agricolo quando si è accasciato al suolo. Alcune persone presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, purtroppo senza successo. Il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Una vita tra Germania e Cilento

L’uomo aveva trascorso gran parte della sua vita in Germania, dove si era trasferito da giovane per motivi di lavoro. Negli ultimi anni tornava spesso nel suo paese d’origine, dove aveva conservato la casa di famiglia e alcuni terreni. Era una persona stimata, molto legata alle proprie radici e al territorio cilentano.

Le autorità competenti hanno eseguito i rilievi di rito e informato i familiari. La comunità locale, profondamente colpita dalla notizia, si stringe attorno ai parenti dell’uomo in questo momento di dolore.