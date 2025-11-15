Un uomo di circa ottant’anni è morto a Civitavecchia dopo un intervento odontoiatrico che avrebbe dovuto essere una semplice procedura di routine. La vicenda, culminata nel decesso del paziente nel giro di poche ore, ha portato all’apertura di un fascicolo da parte della Procura. L’anziano si era rivolto a uno studio dentistico per risolvere un disturbo che lo affliggeva da alcuni giorni. Durante l’intervento, però, ha iniziato a perdere sangue in modo improvviso e abbondante dalla lingua. Di fronte alla complicazione, il dentista ha sospeso immediatamente la procedura e gli ha consigliato di recarsi al pronto soccorso.

L’uomo si è quindi presentato all’ospedale San Paolo, dove avrebbe riferito l’accaduto al medico di turno. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato invitato a rivolgersi a una struttura più specializzata. Dimesso dopo la valutazione, l’anziano ha fatto ritorno a casa, ma nel giro di poche ore le sue condizioni sono peggiorate drasticamente.

Trasportato nuovamente d’urgenza al San Paolo, è stato sottoposto a manovre di rianimazione che, però, non sono riuscite a salvarlo.

Il figlio della vittima ha sporto denuncia ai Carabinieri, che hanno avviato le indagini. La documentazione raccolta è già stata trasmessa alla Procura della Repubblica, che dovrà accertare eventuali responsabilità nella catena di eventi che ha portato al decesso dell’uomo.