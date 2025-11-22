Muore 18enne nello scontro fra tre auto, ci sono anche cinque feriti

Un grave incidente stradale si è verificato sulla statale Palermo–Sciacca, nei pressi dello svincolo di Roccamena, causando la morte di un ragazzo di 18 anni, Kevin Di Paola, e il ferimento di altre cinque persone. Il bilancio provvisorio parla di una vittima e cinque feriti, tra cui una giovane di 20 anni, D.M.L., trasportata in elisoccorso al trauma center di Villa Sofia in condizioni critiche dopo essere stata intubata e stabilizzata.

I soccorsi e la situazione dei feriti

Oltre alla ragazza ricoverata in prognosi riservata, altri quattro occupanti dei veicoli coinvolti hanno riportato ferite non gravi e sono trasportati al Policlinico e all’ospedale Civico di Palermo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle compagnie di Corleone, Campofiorito e Giuliana, insieme ai sanitari del 118.

La prima ricostruzione dell’incidente

Secondo i primi rilievi, l’impatto è avvenuto tra una Fiat Grande Punto diretta verso Sciacca e una Fiat 500 che procedeva in direzione opposta. Nello scontro è rimasta coinvolta anche una Peugeot, anch’essa diretta verso Palermo. Una delle vetture si sarebbe ribaltata in seguito al violento urto.

Le condizioni meteo e la dinamica dell’impatto

Come riportato da Diretta Sicilia, l’incidente è avvenuto in condizioni meteorologiche avverse, con pioggia intensa e temperature basse, all’altezza del chilometro 44. La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, ma le prime informazioni parlano di un impatto particolarmente violento che ha interessato i tre veicoli.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre alcuni dei passeggeri rimasti incastrati tra le lamiere, mentre i carabinieri hanno gestito i rilievi e la viabilità lungo la statale.

