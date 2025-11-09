Momenti di paura nei boschi di Volturara Irpina, in provincia di Avellino, dove un ragazzo minorenne è rimasto ferito da alcuni colpi di arma da fuoco mentre era impegnato in una battuta di ricerca di funghi con un amico.

L’incidente nei boschi

L’episodio si è verificato in località Monte, una zona boschiva del comune irpino.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato colpito all’avambraccio destro, molto probabilmente da fucile da caccia. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Volturara Irpina insieme ai sanitari del 118.

Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Moscati” di Avellino, dove si trova tuttora ricoverato. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma resta sotto osservazione medica.

Indagini in corso

Sulla vicenda sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Stazione di Volturara Irpina e della Compagnia di Solofra, coordinate dall’autorità giudiziaria.

Gli investigatori stanno cercando di accertare la dinamica dell’accaduto e di individuare l’autore dei colpi, verificando se si sia trattato di un incidente di caccia o di un episodio di diversa natura.