I carabinieri della Stazione di Macerata Campania, in provincia di Caserta, hanno arrestato un ragazzo di 17 anni di nazionalità egiziana, domiciliato in una comunità di Portico di Caserta. Le accuse contestate sono sequestro di persona, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane avrebbe chiuso in una stanza un connazionale di 16 anni, colpendolo con pugni e schiaffi. Dopo l’aggressione, il diciassettenne si sarebbe allontanato dalla struttura, facendo scattare immediatamente le ricerche.

Le indagini hanno consentito ai carabinieri di rintracciarlo in un’altra comunità del Casertano. Durante l’operazione di fermo, il minore avrebbe tentato di sottrarsi alla cattura, ma è bloccato e trasferito al centro di prima accoglienza di Napoli, in viale Colli Aminei, dove è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le motivazioni dell’aggressione non sono ancora state chiarite e rimangono al vaglio degli inquirenti.