Attimi di tensione in piazza del Gesù, nel cuore del centro storico di Napoli. Un uomo di 25 anni, di origine nigeriana, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver aggredito alcuni militari dell’Esercito impegnati in servizio di presidio nella zona.

L’episodio si è verificato intorno alle 11, quando gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli, insieme ai colleghi del commissariato Dante, sono intervenuti su segnalazione della Centrale Operativa che aveva comunicato una presunta aggressione ai danni dei militari presenti in piazza.

L’aggressione ai militari e l’intervento della Polizia

All’arrivo delle pattuglie, i poliziotti hanno trovato i militari che avevano già fermato il giovane, visibilmente agitato e in evidente stato di alterazione psico-fisica.

Secondo la ricostruzione, il 25enne avrebbe minacciato diversi turisti presenti nella piazza, impugnando un chiodo e un sampietrino. Subito dopo, avrebbe aggredito i militari dell’Esercito, che lo hanno bloccato in attesa dell’arrivo della Polizia.

Gli agenti hanno quindi proceduto all’arresto dell’uomo, che è stato accompagnato negli uffici di polizia per le formalità di rito. Dovrà rispondere del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Nessuno tra i militari o i turisti presenti avrebbe riportato ferite gravi, anche se la scena ha generato momenti di forte paura tra i passanti.

La zona e i controlli nel centro storico

Piazza del Gesù, tra i luoghi più frequentati del centro storico di Napoli, è da tempo oggetto di controlli mirati delle forze dell’ordine nell’ambito delle attività di prevenzione per la sicurezza urbana.

L’episodio di domenica rientra in un più ampio piano di vigilanza che coinvolge quotidianamente Polizia di Stato, Carabinieri e militari dell’Esercito impegnati nell’operazione “Strade Sicure”.