Un altro drammatico incidente stradale ha sconvolto la provincia di Caserta, portando via una giovane vita. A perdere la vita nella notte tra sabato e domenica è stato Michael Joseph Maio, ventenne residente a Piedimonte Matese. Il sinistro è avvenuto intorno alle 3.35 lungo la Strada Provinciale 329, nei pressi dello svincolo della Telesina, una delle arterie più trafficate e pericolose dell’Alto Casertano.

L’incidente e i soccorsi

Subito dopo l’impatto si è attivata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Teano.

Nonostante i tentativi di rianimazione, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Michael Joseph Maio è deceduto sul colpo, lasciando attonita la comunità di origine.

Le indagini dei Carabinieri

Le operazioni di soccorso hanno lasciato spazio ai rilievi dei Carabinieri della Compagnia di Capua, che stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’incidente sotto la direzione dell’autorità giudiziaria.

Secondo una prima ricostruzione, nel sinistro sarebbe rimasto coinvolto anche un secondo veicolo, con a bordo M.G., 27 anni, di Alife, trasportato d’urgenza all’ospedale di Piedimonte Matese, dove si trova tuttora ricoverato.

Le origini del giovane e il dolore della comunità

Michael Joseph, originario di Piedimonte Matese, aveva vissuto per anni nella frazione Auduni di Gioia Sannitica e risiedeva attualmente in un comune del Beneventano.

La salma è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, dove sarà eseguita l’autopsia per chiarire le cause esatte della morte e i dettagli del tragico impatto.

Un lutto che unisce più comunità

La notizia della scomparsa del ventenne ha sconvolto le comunità di Piedimonte Matese e Gioia Sannitica, unite nel dolore dei familiari — la madre Filomena, i fratelli Carmen e Patrick — e degli amici che ricordano Michael come un ragazzo solare e pieno di vita.

Sul luogo dell’incidente, poche ore dopo la tragedia, sono comparsi fiori e una fotografia del giovane, simbolo di un lutto profondo che si aggiunge al lungo elenco delle vittime della strada in provincia di Caserta.