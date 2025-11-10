Tensione e momenti di caos al campo sportivo San Leonardo, nella frazione di Pansa, dove ieri mattina una partita del campionato Under 16 dilettanti è terminata in rissa. Durante l’incontro tra l’ASD Barano Calcio Academy U16 e l’ASD Emanuele Troise U16, una decina di giovani giocatori ha iniziato a azzuffarsi in campo, trasformando il match in una colluttazione generale. Alcuni genitori presenti sugli spalti hanno immediatamente chiamato il 112, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Ischia, che hanno riportato la calma e identificato i protagonisti dell’episodio. Il direttore di gara ha interrotto la partita, decretandone la fine anticipata sul punteggio di 0-0.

Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e valutare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti delle società e dei giovani coinvolti.