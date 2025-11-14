Un’intensa attività di controllo del Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli ha portato, nelle ultime 12 ore, a nove arresti e al sequestro di ingenti quantità di stupefacenti in diverse aree della provincia e dell’area metropolitana. Un’azione diffusa, che dalle strade di Ercolano si è estesa a Castello di Cisterna, Sant’Anastasia, Ischia, Afragola, Villaricca e Mugnano, confermando l’impegno quotidiano dell’Arma nel contrasto al traffico di droga.

Ercolano: coniugi arrestati con hashish nascosto negli abiti

Il primo intervento è avvenuto a Ercolano. I Carabinieri della Tenenza locale hanno fermato un’auto in via Resina per un controllo antidroga e trovato 99 grammi di hashish, parte dei quali nascosti nel reggiseno della passeggera. I due coniugi a bordo, Fortuna Coronella e Francesco Raimo, sono stati arrestati e condotti in carcere.

Castello di Cisterna: 19enne con crack e cocaina nel rione 219

Nel rione 219 di Castello di Cisterna, i Carabinieri della stazione locale hanno individuato un 19enne incensurato in via De Filippo. Il giovane, apparso subito sospetto, è stato perquisito: nelle tasche custodiva 24 dosi di cocaina, 54 dosi di crack confezionate nei tipici involucri colorati della zona e circa 1.200 euro in contanti. Arrestato, è stato posto ai domiciliari.

Sant’Anastasia: sequestrate piante di cannabis e stupefacente già confezionato

A Sant’Anastasia sono finite in manette due persone, zio e nipote, già noti alle forze dell’ordine: Mario e Salvatore Fornaro, di 34 e 21 anni. Nel loro terreno i Carabinieri hanno trovato tre piante di cannabis alte quasi due metri per un totale di quattro chili, oltre a 50 grammi di marijuana già essiccata e 20 grammi di hashish. I due sono stati sorpresi mentre confezionavano la droga e sono ora ai domiciliari.

Ischia, Lacco Ameno: cocaina nascosta nella lavatrice

A Lacco Ameno, sull’isola d’Ischia, i Carabinieri hanno arrestato il 19enne Andrea Sirabella. La cocaina era nascosta nel cestello della lavatrice, mentre un bilancino di precisione è stato rinvenuto nel vano del contatore idrico. Il giovane aveva anche 350 euro in contante, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Afragola: nell’abitazione 650 grammi di droga e 5 bilancini

Ad Afragola è stata arrestata Filomena Caropreso Del Prete, 32 anni, già nota alle forze dell’ordine. Nella sua abitazione i militari hanno sequestrato 290 grammi di hashish, 330 grammi di marijuana, 31 grammi di cocaina e cinque bilancini di precisione. La donna è stata posta ai domiciliari.

Villaricca: 41enne fermato in strada con dosi di crack e cocaina

A Villaricca i Carabinieri hanno arrestato Daniele Abbaticchio, 41enne napoletano. Fermato durante un controllo, era in possesso di 23 dosi tra cocaina e crack e una somma di denaro compatibile con l’attività di spaccio. Anche per lui sono stati disposti i domiciliari.

Mugnano: 22enne trovato in auto con cocaina e hashish

A Mugnano l’ultimo arresto: il 22enne Antonio Gioia è stato fermato mentre era in auto. Durante la perquisizione sono stati trovati 10 grammi di cocaina e 3 grammi di hashish, oltre a 160 euro ritenuti riconducibili all’attività illecita. Il giovane è stato arrestato.